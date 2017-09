Defensie onderzoekt mogelijke nalatigheid ongeluk Mali

DEN HAAG - Minister Jeanine Hennis laat onderzoeken of Defensie op enig moment nalatig is geweest of verwijtbaar heeft gehandeld, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het ongeluk met een mortiergranaat in Mali.

Ze meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van iemand van buiten.Hennis zegt eraan te hechten dat mogelijke nalatigheid wordt onderzocht, al heeft de OVV zich in zijn rapport over de zaak nadrukkelijk niet gericht op schuld of aansprakelijkheid, aldus de minister.Eerder vandaag liet Hennis al weten dat er een extra controle komt van de munitie die uitgezonden militairen bij zich hebben op missies. Ook de medische opvang wordt nader geïnspecteerd. Die controle zal een aantal dagen in beslag nemen.Het ongeluk met een mortiergranaat kostte de in Assen gelegerde militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld in Mali het leven. De nabestaanden hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen en aangekondigd naar de rechter te stappen.De positie van Hennis lijkt wankel te zijn geworden door het harde rapport van de OVV. Vicepremier Lodewijk Asscher liet zich ontvallen dat de conclusies in het rapport "normaal gesproken zwaar genoeg zijn om af te treden". Premier Mark Rutte wilde daar nog niet op reageren.Hennis zegt dat ze dinsdag de balans zal opmaken na een Kamerdebat over de kwestie.