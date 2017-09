FC Emmen verlengt abonnement op gelijke spelen: 2-2 tegen De Graafschap

FC Emmen bestookt de goal van De Graafschap (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen leek op weg naar een verdiende zege in Doetichem tegen De Graafschap, maar door twee slechte momenten in de verdediging gaf de formatie van trainer Dick Lukkien een 2-0 voorsprong weg.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In de extra tijd had Emmen alsnog de zege kunnen pakken, maar Glenn Bijl en Omran Haydary misten oog in oog met De Graafschap-doelman Filip Bednarek.



Clubrecord

Het betekende voor FC Emmen het zesde gelijkspel op rij: Een absoluut clubrecord. De Drentse club blijft 9e met 9 punten uit 7 duels en is nog steeds ongeslagen.



0-1 en 0-2

Bannink brak in de 33e minuut de ban in Doetinchem door met links af te ronden na een schitterende dieptepass van Jeroen Veldmate. In de tweede helft moest diezelfde Bannink geblesseerd van het veld. Zijn vervanger, Omran Haydary, schoot Emmen in een counter naar 0-2. De rappe aanvaller werd uitstekend de diepte ingestuurd door Keziah Veendorp.



De Graafschap komt terug

Drie minuten na de 0-2 kwam De Graafschap via Sjoerd Ars op 1-2. Aan die goal ging geklungel van de verdediging van FC Emmen vooraf. In de 77e minuut, acht minuten na de 1-2, werd het ook nog 2-2. Anthony van den Hurk reageerde attent op een voorzet van Daryl van Mieghem.



Later meer...