Actrice Abbey Hoes wint Gouden Kalf

ERM - Abbey Hoes, de uit Erm afkomstige actrice, heeft een Gouden Kalf gewonnen voor haar rol in de televisieserie Pettycoat.

De 23-jarige actrice werd ooit bekend door een rol in een reclamefilmpje. Daarna kreeg ze rollen in televisieseries en in 2009 volgde een hoofdrol in de telefilm 'Maite was hier'. Sinds 2016 speelt ze de hoofdrol in de serie Pettycoat.Het Gouden Kalf is de Grote Prijs van de Nederlandse Film en wordt aan onder meer de beste Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices uitgereikt.