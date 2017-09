Tunnel in Assen staat blank na hevige hoosbui

De tunnel onder water in Assen (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

ASSEN - Door hevige regenval liep gisteravond de tunnel in de Rolderhoofdweg in Assen vol met water. In korte tijd viel in verschillende plaatsen in Noord-Drenthe flink wat regen naar beneden.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag trok er een actieve buienlijn over het gebied met daarin een paar klappen onweer.



"Uit neerslagcijfers blijkt dat er bijvoorbeeld in de Asser wijk Marsdijk in een uur tijd 19 milimeter regen viel", zo zegt Van der Zwaag. "Ook Gieten en Rolde kregen flink wat neerslag met 15 en 14 milimeter en in Roden viel 12 milimeter regen."



De tunnel in de Rolderhoofdweg stond blank, maar hoefde niet te worden afgesloten. Voor zover bekend zorgde de hevige regenval verder voor weinig overlast.



Het KNMI had voor gisteravond code geel afgekondigd vanwege de vele neerslag en kans op onweersbuien.