Drietal loopt over auto's en bedreigt voorbijgangers met mes

Bij de aanhouding raakte een politieagent gewond (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Een 29-jarige man uit Hoogeveen, een 31-jarige man uit Dalfsen en een 31-jarige Groninger zijn afgelopen nacht opgepakt nadat ze zich hadden misdragen in Groningen.

Bij de politie kwam een melding binnen dat de drie over auto's liepen en mensen hadden bedreigd met een mes.



Bij de aanhouding reageerde de 31-jarige man uit Groningen agressief en weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien. De man verzette zich, waardoor een agent ten val kwam en gewond raakte aan zijn hoofd. Een tweede agent kreeg een elleboogstoot. De agressieve verdachte is aangehouden en in een cel gezet.



Kort daarna werden ook de mannen uit Hoogeveen en Dalfsen opgepakt. Een van hen had een mes bij zich, dat is in beslag genomen.