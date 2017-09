Politieonderzoek naar dood jongen (12) Gasselternijveen afgerond

GASSELTERNIJVEEN - De politie doet geen verder onderzoek meer naar de dood van een 12-jarige jongen uit Gasselternijveen, dat meldt een politiewoordvoerder.

Het lichaam van de jongen werd donderdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Parachutistenstraat in Gasselternijveen.Politiewoordvoerder Sylvia Sanders: "Het onderzoek naar de dood van de jongen is afgerond. Het gaat hier om een noodlottig ongeval tijdens het spelen. Verdere details over de doodsoorzaak maken we niet bekend in verband met privacy. Het leed voor de familie is al groot genoeg."Volgens de politie is het nu aan de gemeente Aa en Hunze om de nazorg te regelen. Burgemeester Piet van Dijk liet al weten dat direct na het ongeluk hulpverlening is ingeschakeld voor familie, vrienden en buurtbewoners. Ook waren vrijdag specialisten van slachtofferhulp aanwezig op de basisschool in het dorp.In dorpscentrum De Spil zit maandag tussen 08.30 uur en 12.00 uur een sociaal team van de gemeente klaar voor ongeruste dorpsbewoners.