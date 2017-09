Baltes schrikt niet van felle kritiek op Jetta Klijnsma als CdK

ASSEN - Op sociale media zoals Twitter en Facebook wordt vooral negatief en met verbazing gereageerd op de keuze voor Jetta Klijnsma als de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe. Vice-voorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes had het graag anders gezien, maar schrikt niet van de kritieken.

Gisteren werd bekend dat de vertrouwenscommissie van de provincie kiest voor PvdA'er Klijnsma a ls opvolger van de in maart afgetreden Jacques Tichelaar.Het Radio Drenthe-programma Cassata besteedde aandacht aan de discussie over Jetta Klijnsma als nieuwe Cdk. Johan Baltes: "Ik schrik niet van de negatieve reacties, het is een beetje van deze tijd dat er veel gereageerd wordt. Dat het niet louter positief is, verbaast me niet. Ik wil het niet bagatelliseren, maar de mensen die het er niet mee eens zijn, reageren ook wat eerder dan de mensen die het er wel mee eens zijn."De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft er alle vertrouwen in dat de PvdA-staatssecretaris in Drenthe de kritieken kan weerleggen. "Zij kan haar rol met verve vervullen, ze heeft juist de dynamiek, energie en het enthousiasme. Dat gaat zij positief aanwenden voor datgene wat Drenthe wil", aldus Baltes.Op de sociale media wordt Jetta Klijnsma onder meer verweten dat zij niet sociaal is en dat zij als staatssecretaris de sociale werkvoorzieningschappen heeft afgebroken. Johan Baltes: "Ik heb een heel ander beeld, ze is zeer sociaal. Ik weet dat ze zich bewust is van de beeldvorming die rond haar is ontstaan. Ze wil niets liever dan met de betrokkenen in contact komen om dat beeld weg te nemen. Die kans pakt ze. We gaan veel plezier beleven aan haar als commissaris."Gisteravond ging een delegatie vanuit het Drenthe nog op bezoek bij Jetta Klijnsma in Den Haag om haar te feliciteren met haar voordracht. Onder meer de Drentse gedeputeerden en leden van de vertrouwenscommissie brachten de felicitaties over.