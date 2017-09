Kunstgrasveld nog niet klaar: SVBO - vv Emmen afgelast

Het oude veld van SVBO wordt vervangen door een kunstgrasveld

VOETBAL - De wedstrijd tussen SVBO en vv Emmen (1F) kan zondagmiddag geen doorgang vinden. Nadat donderdag het nieuw aangelegde kunstgrasveld van SVBO met zand werd ingestrooid, was het de afgelopen dagen te nat om het veld van infillmateriaal te voorzien.

SVBO-bestuurslid Berend Keuter: "Ons was verzekerd dat we 1 oktober gebruik konden maken van onze twee nieuwe kunstgrasvelden, dus dit is een flinke tegenvaller."



Rompslomp

Toen donderdagmiddag bleek dat de Barger-Oostervelders vrijdagavond niet op het veld konden trainen, werd besloten om diezelfde avond nog in het stadion van FC Emmen te trainen. "Ook gisteren en vandaag was het te nat om de infill in te strooien en dus moeten we de wedstrijd afblazen. Erg jammer, want we hadden een mooi programma opgetuigd en hadden gewoon graag willen voetballen. Er kan momenteel maar op één (gras)veld gevoetbald worden en dat levert sowieso allerlei rompslomp op."



Volgens Keuter was het te kort dag om de wedstrijd naar de accommodatie van vv Emmen te verplaatsen. Hij verwacht dat het duel in het weekend van 21 oktober wordt ingehaald.