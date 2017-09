HZVV ontwaakt te laat en verliest van Staphorst

HZVV verliest van Staphorst (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - HZVV heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd verloren. Staphorst was met 1-3 te sterk voor de ploeg van trainer Gert van Duinen. Pas na de 0-3 begon de thuisclub goed te voetballen.

In een slordig begin van de wedstrijd - beide ploegen maakten veel fouten - namen de gasten al in de zevende minuut de leiding. Een voorzet van Martijn Brakke dwarrelde in de kruising, over doelman Hidde Streutker heen. HZVV speelde veel te slordig en had geluk dat Staphorst onzorgvuldig met de mogelijkheden omsprong. Acht minuten voor rust was het wel raak en verdubbelde Staphorst de score. Weer was het Brakke die doel trof: 0-2.



De hoop van de HZVV-supporter op een beter resultaat leek al anderhalve minuut na rust in rook op te gaan. De vrije trap van Dennis Rosink leek houdbaar voor Streutker, maar de doelman grabbelde mis. Bij de gasten verslapte vervolgens de concentratie en de Hoogeveners kregen een paar kansen. Invaller Milan Ronkes bracht, met nog ruim een half uur te spelen, de spanning weer, een beetje, terug door een prachtig afstandsschot (1-3).



Eindelijk was HZVV bij de les en kreeg het een paar goede kansen. Alex Zomer was nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Dichterbij kwam de thuisclub niet en zo verloor HZVV, na twee keer met 1-0 te hebben gewonnen, weer eens een thuiswedstrijd.