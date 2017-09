Drentse Gouden Kalf-winnares: 'Ik was er van overtuigd dat Hadewych Minis zou winnen'

ERM - Actrice Abbey Hoes, afkomstig uit Erm, heeft nog niet helemaal door wat haar gisteravond is overkomen. Geheel tegen haar verwachting in won zij een Gouden Kalf voor haar rol in de televisieserie Pettycoat.

"Het was een leuk feestje gisteravond, ik ben heel blij. Maar ik leef eigenlijk nog in een soort roes", zo reageert de actrice.Abbey Hoes klinkt nog steeds verbaasd: "Ik had heel goede concurrentie en was er van overtuigd dat Hadewych Minis zou winnen. Toen hoorde ik mijn naam, maar ik had het nog niet helemaal door, zelfs niet toe ik van alle kanten werd geknuffeld." De actrice uit Erm had dan ook geen speech voorbereid.Waarom juist zij uitgeroepen is tot winnares van de Nederlandse filmprijs , weet Hoes ook niet. "Ik heb het juryrapport nog niet gelezen, ik ben in een soort roes doorgegaan. Misschien moet ik dat rapport maar eens lezen."Over haar toekomst laat Abbey Hoes weinig los. "Ik ben net begonnen met wat presenteren. En ik ga binnenkort weer wat leuke dingen draaien, zowel op het gebied van film als van series, lekker geheim allemaal."