Minister Schippers grijpt niet in bij Treant

EMMEN - De onenigheid bij Treant over een nieuwe samenstelling van het bestuur duurt voort. De ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur praten al weken over voorwaarden voor het aanstellen van medisch specialisten in het bestuur.

Onder Treant vallen onder meer de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in antwoord op kamervragen van haar VVD-partijgenoot Arno Rutte weten dat Treant zelf verantwoordelijk is voor de besturing van de organisatie."Artsen kunnen daar in bijdragen", schrijft de minister, "maar belangenverstrengeling moet daarbij worden vermeden". Een vergelijkbaar voorbeeld is volgens Schippers de Saxenburgh Groep met het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg.De Inspectie Gezondheidszorg staat inmiddels in nauw contact met Treant om het bestuursmodel te toetsen aan de Wet toelating Zorginstellingen.De ondernemingsraad heeft nog altijd de gang naar de ondernemingskamer open staan. Op 12 oktober zou in een rechtszaak de gang van zaken moeten worden beoordeeld.De OR denkt in tegenstelling tot de minister dat er sprake is van belangenverstrengeling als artsen in het bestuur van de ziekenhuisorganisatie zitten. Bovendien vindt de OR dat de genomineerde artsen te onervaren zijn als bestuurder. Tenslotte is het volgens de OR na de fusie niet het goede moment om te experimenteren met nieuwe bestuursstructuren.Intussen heeft Frits Kappers als voormalig actievoerder voor ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen aangekondigd een klacht in te dienen bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg als er artsen in het bestuur van Treant komen. Volgens hem is een model waarbij artsen regelmatig aan tafel zitten met het bestuur, maar er geen deel van uitmaken, beter.