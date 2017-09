Gouden Helm in Veenoord afgelast

Alle voorbereidingen ten spijt, de Gouden Helm gaat niet door (foto: Speedway Veenoord)

MOTORSPORT - Een flinke teleurstelling voor Speedway Veenoord. Door de aanhoudende regen is de baan te nat zal de Gouden Helm niet worden verreden.

“De baan staat blank en we krijgen hem niet meer goed", aldus Speedway Veenoord-voorzitter Jeroen van der Veen. "Het blijft regenen en dat is het probleem. Dit is een hele flinke domper, want dit is het evenement waar we elk jaar heel erg naar uitkijken."



Niet ingehaald

De Gouden Helm wordt niet later dit jaar ingehaald. Van der Veen: "We zitten met de rijders, die allemaal ook elders verplichtingen hebben. Organisatorisch is het ook een lastig verhaal. Ja, dit gaat ons zeer doen in de portemonnee.”