Ondernemend: Pietepeuterig vakwerk bij de klokkenmaker

BEILEN - Minuscule radertjes, piepkleine asjes en priegelige onderdeeltjes, dat is waar uurwerkhersteller Martin Meijer uit Beilen dagelijks mee werkt. "Ieder z'n vak", aldus Meijer.

"Er zit een hele geschiedenis aan de uurwerken. Mensen hebben hun passie erin gelegd", vertelt Meijer. Hij vindt klokken interessante objecten.Maar het gepriegel met de vele kleine klokonderdelen is niet voor iedereen weggelegd. "Het is gewoon een kwestie van oefenen en veel doen en goed uitkijken wat je doet en drie keer of vier keer of vijf keer nadenken en dan de juiste handeling verrichten", zegt Meijer, alsof het kinderspel is voor hem.Toch gaat het soms mis. "Niemand is volmaakt en ik ook niet. Het gebeurt één keer in de twee jaar dat ik een klok niet klaar krijg. Nou ja, jammer dan. Dat is een financiële strop, maar dan had ik maar voor een baas moeten gaan werken", grapt de uurwerkhersteller.Ik krijg ook HEMA-wekkers van veertig jaar oud die men gerepareerd wil hebben. Dat is geen probleem; de klant is koning. Maar ik zeg dan wel dat men voor reparatiebedrag drie nieuwe wekkers kan kopen. Maar als de klant die wekker gerepareerd wil hebben, dan repareer ik hem."Aan stoppen moet de klokkenmaker nog niet denken. Hij wil doorgaan totdat hij er bij neervalt. Letterlijk. "Op een gegeven moment zit ik hier te werken en dan val ik met mijn kop op de werkbank en dan zit er zo'n zakhorloge in mijn voorhoofd", geint Meijer. "Dan is het gebeurd. Klaar."Ondernemend is te zien op TV Drenthe om 13.00u en om 16.00u.