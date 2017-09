Dr. Pol is en blijft een 'stiefkop'

The Incredible Dr. Pol reist de komende twee weken door Nederland met een theatershow Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

STEENWIJK- The Incredible Dr. Pol is voor even weer terug in Nederland. Vlakbij zijn geboortedorp Wateren. In theater De Meenthe in Steenwijk gaf de bekendste dierenarts van Amerika een theatershow.

Geschreven door Marjolein Lauret

Dat Dr. Pol ook in Nederland ongekend populair is, blijkt wel uit het feit dat alle shows volledig uitverkocht zijn.



Grote handen

Terwijl het publiek langzaam binnendruppelt, heeft de 75-jarige Jan Harm Pol nog eventjes tijd voor een interview in zijn kleedkamer. Opvallend zijn de enorm grote handen van de dierenarts. "Deze handen hebben een half miljoen dieren gezien. Koeien, paarden, geiten en alles daartussen. Ik heb dagen dat ik in een paar uur driehonderd drachtige koeien onderzoek."



Beroemd in 27 landen

Jan Harm Pol wordt op vier september 1942 geboren in Wateren. Tijdens een stage van zijn studie dierengeneeskunde ontmoet hij in Amerika zijn huidige vrouw Diane. Het idee voor een televisieserie over het reilen en zeilen van de dierenartsenpraktijk komt van zijn zoon Charles. Inmiddels wordt de serie op National Geographic in 27 landen uitgezonden. Het zevende seizoen is nu bezig. The Incredible dr. Pol is een ongekend succes. "Ik doe gewoon mijn ding. Ik blijf een nuchtere 'stiefkop'", zegt hij lachend.



Er is een voorval in zijn lange loopbaan dat hem altijd bij zal blijven."Een boer belde mij met het verhaal dat hij een koe met misvormd kalf had. Toen ik daar kwam was het kalf binnenstebuiten. De ribben waren de verkeerde kant op gegroeid waardoor de ingewanden er uit hingen. Toen ik mijn hand in de koe stak kon ik het hart van het kalf pakken. Dat hart klopte nog vier keer in mijn hand!"



Theatertour

De aankomende twee weken geeft hij bijna elke dag een theatershow in Nederland. Op de vraag of hij nog vrije tijd heeft, verzucht hij: "Nee, zodra de shows klaar zijn, vliegen we terug naar Washington DC en gaat het gewoon weer door."Maar", zo zegt hij lachend, "als je niet stopt, weet je ook niet hoe lang je door kunt gaan."