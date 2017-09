Open huizendag trekt veel bezoekers

Door heel Drenthe werden huizen goed bezocht (foto: RTV Drenthe /Robbert Oosting)

ASSEN - Overal in Drenthe hielden mensen die hun woning verkopen open huis. En die nationale open huizendag trok veel bezoekers.

"Er zijn een aantal mensen geweest, waarvan één bezichtiging wel eens wat zou kunnen worden", vertelt Annemiek de Bie uit Annen. Haar verbouwde woonboerderij staat te koop en trok veel kijkers.



Piano en appeltaart

Om mensen een fijn gevoel te geven heeft De Bie redelijk wat registers open getrokken. "Ik heb een pianist ingehuurd. Die zit van elf tot drie te spelen en uiteraard heb ik koffie met zelfgebakken appeltaart. Nou, dat was natuurlijk helemaal goed." Met de extra aandacht hoopt ze dat potentiële kopers een fijne herinnering aan het bezoek overhouden.



Huizenmarkt in de lift

Het is niet zo gek dat de open huizendag veel bezoekers trekt. "We hebben net de crisis gehad. Toen zijn er weinig woningen bijgebouwd en daardoor is er op dit moment een behoorlijk tekort aan andere woningen. En daarom is er te weinig aanbod voor het aantal kopers wat we hebben", vertelt makelaar Marieke Henkelman.



Tot drie uur vanmiddag konden mensen op bezoek bij misschien wel hun droomhuis. Ondanks de regen waren de verkopers tevreden over de opkomst.