Paleizenbuurt in Assen protesteert tegen sluipverkeer

Bewoners van de Beilerstraat klagen over schade (foto: Google Streetview)

ASSEN - Bewoners van de Beilerstraat in Assen protesteren tegen het sluipverkeer dat door de straat rijdt. In een brief aan het College van B&W laten ze weten dat het vrachtverkeer zorgt voor schade aan de monumentale villa's in de wijk.

Bij de brief zit een lijst met handtekeningen van de buurtbewoners.



De monumentale panden in de wijk zouden door het vrachtverkeer te kampen hebben met schade door trillingen zoals scheuren, en het loslaten van stucwerk.



Het verkeer wordt in verband met de werkzaamheden rondom de aanleg van de Florijnas omgeleid over de Port Natalweg. Volgens de brief kiest een deel van het verkeer ervoor om die omleidingsroute niet te nemen, maar in plaats daarvan via de Beilerstraat naar het centrum te rijden.



Verkeersremmende maatregelen

Dit zou onder meer komen doordat op de Port Natalweg grote plantenbakken zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat het verkeer daar niet harder rijdt dan 30. Dit is gebeurd na klachten van bewoners van die straat.



De bewoners van de Beilerstraat willen dat er een verbod komt voor bus- en vrachtverkeer in hun straat. Vanaf de kruising met het Van der Feltzpark tot het Kerkplein zouden verbodsborden geplaatst moeten worden.



Of en wanneer de gemeente gaat reageren op de brief is niet bekend.