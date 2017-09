NWVG opnieuw naast podium bij NK tijdrijden

NWVG opnieuw niet op het podium (foto: NCK Dronten)

WIELRENNEN - De Noordelijke Wielervereniging Groningen is bij het Nederlands Kampioenschap tijdrijden voor clubteams op de vierde plaats geëindigd. Ook vorig jaar eindigde NWVG net buiten het podium. De ploeg met onder meer de broers Adrie en Bert-Jan Lindeman uit Assen en Tijmen Eising uit Emmen, reed in Dronten gemiddeld net boven de 50 kilometer per uur.

De overwinning ging naar De Volharding, dat bijna een uur lang boven de 52 kilometer per uur reed. Het zilver was voor De Jonge Renner (51,3 km/u) en Westland Wil Vooruit (50,7 km/u) pakte het brons.



Wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen, met onder meer Patrick van der Duin en Gert-Jan Bosman, eindigde op de dertiende plaats. De Kannibaal uit Peize werd veertiende.