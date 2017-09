DOS'46 lijdt eerste nederlaag

DOS'46 verliest in Bennekom van DVO (foto: DVO)

KORFBAL - DOS'46 is in Bennekom tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. DVO was na een spannende slotfase met 21-20 te sterk voor de Nijeveners. Bij rust was het 10-10.

In de tweede helft keek DOS'46 lange tijd tegen een achterstand aan. Harjan Visscher bracht DOS'46 in de slotfase langszij en Lara Kreikamp bezorgde de Nijeveners zelfs een voorsprong. De thuisclub rechtte weer de rug en het was Marijn van den Goorbergh die DVO, de oude club van DOS'46-coach Gerald Aukes, de overwinning bezorgde.



Topscorer bij DOS'46 was Max Malestein, die zesmaal trefzeker was. De Nijeveners hebben zes punten uit vier duels.