ACV opnieuw zonder punten terug naar Assen

VOETBAL - ACV heeft ook de derde uitwedstrijd in de Derde divisie verloren. De Assenaren, die uit de drie thuisduels al zeven punten wisten te halen, bogen met 1-0 het hoofd voor Capelle.

Kevin Kalika was diep in de tweede helft na een fraaie actie verantwoordelijk voor de enige goal van de wedstrijd. ACV-verdediger Guus de Vries viel vlak voor rust uit met een blessure en werd vervangen door Dennis Hoekstra.Marcel Seip was met het hoofd trefzeker voor ACV, maar omdat hij in buitenspelpositie stond werd zijn 0-1 afgekeurd.