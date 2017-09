Tiental Drenthina verslaat De Weide

Thom Alders werd al snel van het veld gestuurd (foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - In de tweede klasse J is het duel tussen Drenthina en De Weide geëindigd in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg. Drenthina speelde bijna het hele duel met tien man na een vroege rode kaart voor Thom Alders en had in de slotfase het geluk, dat De Weide-aanvoerder Mitchell Lugtenberg een eigen doelpunt maakte.





"Ik vond dat we vandaag tegen twaalf man speelden", zo uitte Benes ook nog zijn kritiek op de scheidsrechter. "Ik vond hem bedroevend slecht."



