Dijkema opnieuw in finale EK volleybal

Laura Dijkema staat opnieuw in de EK-finale (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

VOLLEYBAL - Net als in 2015 heeft Laura Dijkema uit Beilen met het Nederlands volleybalteam de finale van het EK gehaald. In de halve finale in Azerbeidzjan was de ploeg van Jamie Morrison met 3-2 te sterk voor het gastland.

De setstanden van het spannende duel: 20-25,25-19,25-19, 25-27,15-12.



Oranje neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Turkije. In de poulefase verloor Nederland nog met 3-0 van Servië. Twee jaar geleden verloor Nederland de EK-finale van Rusland.