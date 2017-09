Soppe pakt winst in NEC Moto3 op Assen

Walid Soppe wint in Assen (foto: Henk Soppe)

MOTORSPORT - Walid Soppe (17) uit Coevorden heeft op het kletsnatte TT Circuit van Assen de overwinning gepakt in het Noord-Europese Kampioenschap. Soppe ging tegelijk van start met de mannen van het Brits Moto 3 kampioenschap, maar reed z'n eigen wedstrijd.

De Britten Tom Booth-Amos en Jake Archer namen meteen een grote voorsprong op de rest van het veld. Maar daarachter vocht Soppe voor zijn plek. De 17-jarige Drent passeerde Van de Lagemaat voor de vierde positie en kreeg vervolgens de derde plaats in de schoot geworpen door een crash van Liam Delves. Een ronde later werd Soppe gepasseerd door Edward Rendell, maar ook die ging onderuit





Soppe finishte overall dus als derde, maar was de snelste in het Noord-Europees kampioenschap Moto3. Morgen is de twaalfde en laatste wedstrijd van het seizoen. De 17-jarige Drent maakt, theoretisch gezien, nog altijd aanspraak op de titel. Door een crash van leider Tim Georgi heeft Soppe nu nog een achterstand van 24 punten.





Zondag om 11.30 uur rijdt Soppe in Assen z'n laatste wedstrijd van het seizoen