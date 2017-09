Auto op zijn kant op A32 bij Meppel

De automobilist verloor de macht over het stuur (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Zaterdagavond is een auto op zijn kant naast de A32 beland op het knooppunt Lankhorst bij Meppel.

De bestuurder verloor in de verbindingslus vanaf Staphorst richting Meppel de macht over het stuur. Hij ramde een verkeersbord en kwam op zijn kant in de berm terecht. Niemand raakte gewond.