Judoka Benjamins pakt brons op NK

Het NK judo vindt dit weekend plaats in Topsportcentrum Almere (foto: JBN)

JUDO - Michelle Benjamins uit Nieuwlande heeft op het NK judo in een bronzen medaille veroverd in de klasse tot 63 kilogram. De 21-jarige Benjamins verloor in het reguliere toernooi van Geke van de Berg, waarna ze zich via de verliezersronde alsnog naar eremetaal wist te vechten.

Het andere brons was voor Van de Berg. In de finale was Iris Iwema te sterk voor Sanne Vermeer. Zondag komen Larissa Groenwold uit De Punt (-78 kg), Marit Kamps uit Assen (+78 kg) en Rick Nieters uit Klazienaveen (-81 kg) in actie.