Eerste winst vrouwen Sudosa-Desto, nederlaag Tjoba

Sudosa-Desto pakt eerste zege, Tjoba verliest (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - In de eerste divisie A hebben de vrouwen van Sudosa-Desto hun eerste zege geboekt. Nadat de ploeg van Mark Afman vorig weekend in de seizoensouverture onderuit ging tegen provinciegenoot Tjoba, wist Sudosa-Desto nu met 3-1 te winnen van DeVoKO uit Denekamp. Setstanden: 20-25, 25-15, 25-23, 25-14.

Promovendus Tjoba kon de goede competitiestart geen passend vervolg geven. De ploeg uit Klazienaveen verloor op bezoek bij Dynamo Tubbergen met 4-0: 25-20, 25-13, 25-20, 25-21.



Ook winst mannen Sudosa-Desto

In navolging van de vrouwen won ook het eerste mannenteam van Sudosa-Desto. De derby in de eerste divisie tegen het Groninger Donitas eindigde in 3-1. Setstanden: 26-24, 25-20, 25-22, 18-25.