E&O boekt tweede zege van het seizoen

E&O presenteerde deze week de selectie (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Na twee nederlagen op rij heeft E&O de tweede Eredivisie-zege van het seizoen geboekt. Aristos werd met een 31-21 nederlaag terug naar Amsterdam gestuurd.

Bij rust was het al 16-11 in het voordeel van E&O, dat alleen in de beginfase even op achterstand kwam. De Emmenaren hebben nu vier punten uit even zoveel duels.



Later meer....