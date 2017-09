Belangrijke zege voor Hurry-Up

Hurry-Up

HANDBAL - In de strijd om een plek in de kampioenspoule van de BENE-League heeft Hurry-Up een belangrijke zege geboekt op Quintus. In Kwintsheul werd het 19-29 voor de formatie van Martin Vlijm.

Beide ploegen gingen rusten met een 10-14 tussenstand. Hurry-Up heeft nu vier punten uit vier duels.



Later meer...