Red Giants pakt eerste punten

Red Giants boekt in Meppel de eerste overwinning van het seizoen (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. In Meppel werd Eredivisie-nieuwkomer Harlem Lakers met maar liefst 97-62 opzij gezet.

Na twee dikke nederlagen op rij liet de ploeg van Patrick Koning er geen gras over groeien. Na vijf minuten was het 11-0 en de ruststand was 57-23. "Helaas hebben we het in de tweede helft 'rustig' aan gedaan. Het blijft toch altijd erg lastig om een hele wedstrijd lang je tegenstander af te maken", aldus Koning. Topscorer was Jur Schröder met negentien punten.



Het sterk vernieuwde Red Giants mikt dit seizoen op de final four.