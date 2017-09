Stan Haanstra wijst Achilles 1894 de weg: weer zege

VOETBAL - Achilles 1894 blijft ook na speelronde vijf koploper in de hoofdklasse A. De ploeg van trainer Paul Weerman versloeg op eigen veld Purmersteijn met speels gemak en staat na vijf duels al op 13 punten. Na een 2-0 ruststand wonnen de Assenaren met 3-0. Stan Haanstra scoorde twee treffers, maar de mooiste werd vlak voor tijd gemaakt door Matthijs Hensens.

De spits van Achilles 1894 ramde een vrije bal schitterend in de kruising. Het betekende voor hem alweer goal nummer 7 van het seizoen.Stan Haanstra was dus verantwoordelijk voor de eerste twee treffers van de thuisclub. De aanvaller was eindelijk weer basisspeler nadat hij toch wel in een forse vormdip verkeerde. "Het liep gewoon niet en dus besloot de trainer me een paar duels op de bank te laten starten. Dat gebeurde wel in goed onderling overleg overigens. De afgelopen weken heb ik me door de trainingen en invalbeurten weer in het elftal geknokt en ik ben blij dat ik mezelf en ook het team heb kunnen belonen met twee treffers", aldus de oud-jeugdspeler van FC Groningen.Purmersteijn, dat uit de eerste vier duels zes punten had gepakt en MSC toch redelijk van het veld had gespeeld, had eigenlijk negentig minuten lang niets in te brengen tegen Achilles 1894. "Wat dat zegt? Dat we goed bezig zijn. We hebben nu vijf duels gespeeld en er zijn vijf te gaan in de 1e periode. Ik vind dat we ons daar op moeten richten", besluit Haanstra.