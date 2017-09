Valthermond zet ook Germanicus opzij

VOETBAL - Valthermond is uitstekend gestart in het nieuwe seizoen. Na de winst vorige week op Olyphia werd ook Germanicus het slachtoffer van de dadendrang van de ploeg van trainer Bart Hartman. Op de Pampert in Coevorden werd het 3-2 voor Valthermond.

Halverwege leken de gasten nog op rozen te zitten. Maar na acht minuten in de tweede helft was de 2-0 voorsprong tenietgedaan door de Coevordenaren. Een kwartier voor het einde kwam de winst uiteindelijk toch nog terecht bij de ploeg die, op basis van de eerste helft, daar de meeste aanspraak op kon maken.Valthermond begon goed aan de wedstrijd. Al na acht minuten maakte Edwin Drenth dankbaar gebruik van een misverstand in de verdediging van Germanicus. De topschutter kon een voorzet vanaf links gemakkelijk binnen tikken (0-1). Diezelfde Drent had even later het geluk niet aan zijn zijde toen hij een voorzet van Demi te Velde in het zijnet schoot. De thuisclub kon daar weinig tegenover zetten. Na een half uur leek de wedstrijd beslist toen Demi te Velde de 2-0 op het scorebord bracht. Op slag van rust verzuimde Edwin Drenth de thuisclub de definitieve nekslag toe te brengen. Alleen voor keeper Vincent Beugelink was de aanvalsleider niet koelbloedig genoeg.Trainer Eric Prins van Germanicus sprak in de rust zijn spelers vermanend toe en die harde woorden miste zijn uitwerking niet. Binnen acht minuten was de achterstand weggewerkt door doelpunten van Roelof van Dijk en Marco Verhoef. De gasten leken van slag en hadden geluk dat een inzet van Pim van der Veen via een verdediger net naast het doel ging. Toch ging Valthermond een kwartier voor het einde met de winst aan de haal. Een handsbal van Jordi Beeksma in het eigen strafschopgebied werd door scheidsrechter Postma uit Oosterwolde bestraft met een strafschop. Deze kans liet Demi te Velde zich niet ontnemen en liet keeper Beugelink kansloos vanaf elf meter (2-3). In de slotfase kreeg Germanicus-aanvaller Fabian Greve nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde in het zijnet.