Trots Achilles 1894, Germanicus - Vallhermond en Buinerveen - Buinen in Onze Club

Vijf wedstrijden in Onze Club vanavond

VOETBAL - De zegereeks van Achilles 1894 lijkt maar niet te stoppen. De Assenaren wonnen gisteravond alweer voor de vierde keer op rij en blijven de ranglijst aanvoeren in de hoofdklasse B. In Onze Club, vanavond op TV Drenthe, de beelden van de thuiswedstrijd tegen Purmersteijn. Ook in Onze Club ruim aandacht voor Germanicus - Valthermond en de kelderkraker tussen Buinerveen en Buinen.





Naast deze kraker in de gemeente Borger-Odoorn zijn er ook beelden van HZVV - Staphorst uit de zaterdaghoofdklasse en van Drenthina - De Weide uit de zaterdagtweedeklasse.



Onze Club is er om 18.30 uur en wordt ieder uur herhaald. Ook is de uitzending (net als die van vorig week) te zien via uitzending gemist op rtvdrenthe.nl Zondagvijfdeklasser Buinerveen won van de laatste 60 officiële wedstrijden slechts één keer en speelde vier keer gelijk. Dat betekent dat de ploeg van trainer Ludie Hulshof in 886 dagen, oftewel in bijna twee en een half jaar tijd slechts één overwinning boekte. Dat gebeurde op 3 april 2016 toen Buinerveen op eigen veld buurman vv Buinen versloeg en laat die ploeg vanmiddag opnieuw de tegenstander zijn...Naast deze kraker in de gemeente Borger-Odoorn zijn er ook beelden van HZVV - Staphorst uit de zaterdaghoofdklasse en van Drenthina - De Weide uit de zaterdagtweedeklasse.