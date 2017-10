Woningen ontruimd vanwege autobranden in Assen

ASSEN - De bewoners van zo'n vijftien appartementen aan de Troelstralaan in Assen zijn vanochtend geëvacueerd vanwege drie autobranden in hun straat.

De woningen boven de winkels aan de Troelstralaan werden uit voorzorg ontruimd, omdat het vuur zou kunnen overslaan naar het appartementencomplex.Rond 5.00 uur vanochtend werd er brand ontdekt bij een auto aan de Troelstralaan. Het vuur sloeg al snel over naar twee andere auto's.Nadat het vuur onder controle was, mochten de bewoners terug naar hun huizen. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend, maar er wordt rekening gehouden met brandstichting. De politie doet onderzoek aan de Troelstralaan.De afgelopen weken waren meerdere autobranden in Assen. Donderdag was het nog raak aan de Tiendlanden