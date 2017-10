Dode man gevonden, treinverkeer van en naar Groningen hervat [update]

Op de plek waar het lichaam is gevonden, wordt onderzoek gedaan (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

ASSEN - Tussen Assen en Groningen reden de hele ochtend geen treinen tussen het station Groningen en station Europapark, omdat er bij het spoor een lichaam is gevonden.

Volgens de politie gaat het om een man, hoe hij om het leven is gekomen, is nog niet bekend.



Het lichaam van de man werd gevonden onder een viaduct dat bij de Hereweg in Groningen over het spoor gaat. De politie deed ter plekke onderzoek, daarom werd het treinverkeer stil gelegd.



Net na de middag werd het treinverkeer hervat.