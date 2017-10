Dit weekend in de Drentse natuur: 1 oktober

Ook dit weekend is er weer van alles te beleven in de Drentse natuur. We zetten drie activiteiten op een rij, die dit weekend allemaal op zondag plaatsvinden.

Bij de Kampsheide in Assen kunnen kinderen zondag tussen 11.00 en 16.00 uur klimmen, klauteren, knutselen en spelen. Zo kan er in bomen geklommen worden en kun je dieren maken van kastanjes en kroonkurken en kun je bij de archeologiekraam je eigen hunebed bouwen. Wil je meer informatie? Klik dan hier Bij het Duurzaamheidscentrum in Assen staat zondagmiddag de bever centraal. In het centrum zijn allerlei activiteiten om meer te leren over het beest. Ook worden er de hele dag films over de bever gedraaid. Meer informatie vind je hier Trek je jas en laarzen aan en wandel met de boswachter van van Staatsbosbeheer over de Hondsrug. De wandeling begint om 12.00 uur. Onderweg zal de boswachter uitleg geven over de natuur. Hier vind je meer informatie.