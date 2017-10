Jens Dekker wint Superprestige bij beloften

Jens Dekker op de eerste plaats bij de Superprestige (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Jens Dekker winnend over de finish (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

VELDRIJDEN - Een grote verrassing bij de Superprestige in Gieten. Jens Dekker uit Fluitenberg won na een jaar vol blessureleed de wedstrijd van de Superprestige bij de beloften.

Dekker, die al geruime tijd last heeft van ademhalingsproblemen, startte uitstekend en lag na een ronde in vijfde positie.



In een grote kopgroep nam Dekker halverwege de race de leiding om deze vervolgens niet meer af te staan. Op de finish had de Drent twintig seconden voorsprong op zijn Tsjechische teamgenoot Adam Toupalik. De belg Yannick Peeters werd derde.