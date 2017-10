MSC krijgt zevenklapper om de oren

MSC slikt een zeer zware nederlaag (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC heeft een ongenadig pak rammel gekregen in de zondaghoofdklasse A. De ploeg van Berry Zandink verloor met maar liefst 7-0 bij Leonidas.

MSC incasseerde in Rotterdam al snel de eerste tegentreffer. David Kappel zette Leonidas na ruim vijf minuten op 1-0. Nog binnen het kwartier verdubbelde Assad El Harti de voorsprong. Voor de pauze sloeg de thuisploeg nog twee keer toe. El Harti was de gevierde man door zijn hattrick te completeren.



Wissels

Zandink greep tijdens de rust in en liet Milan van der Weide, Jeffrey Stenvert en Joel Huiskens achter in de kleedkamer. Razi Kanseyo, Mehran Ali Pour Asli en Tjisse Kerkstra waren de verse krachten. De ingrepen van Zandink sorteerden echter niet het gewenste effect.



El Harti ging in de tweede helft vrolijk door met scoren. Hij tilde de marge van Leonidas met nog eens twee goals naar 6-0. Ouassama Yekhlef deed in de slotfase als laatste een duit in het zakje.