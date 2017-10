Omwonende na autobrand Assen: Het was echt eng om te zien

ASSEN - Bewoners van de Troelstralaan in Assen moesten vandaag wel erg vroeg uit de veren. Van zo'n vijftien appartementen moesten de bewoners rond 5.00 uur hun bed uit vanwege een felle autobrand voor de deur.

De woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het vuur begon bij één auto en sloeg daarna over naar twee andere auto's . Zodra het licht wordt, is de schade aan de auto's goed te zien. Twee auto's zijn uitgebrand, de derde auto raakte zwaarbeschadigd.Voor omwonenden was het schrikken. Henk Hendriks: "Het vuur was heel hoog en er was veel rook. We moesten met z'n allen zo snel mogelijk naar buiten." Ook Hendriks moest zijn huis uit, maar mocht weer terug naar zijn appartement toen de brand geblust was. "Het was een kort nachtje voor de buurt. Je kunt wel weer op bed gaan, maar je slaapt toch niet."Kitty Sturing wist eerst niet zo goed wat haar overkwam. "Ik hoorde knallen en dacht dat het vuurwerk was. Toen ik naar buiten keek, zag ik de brand. Het was echt eng om te zien. Ik was bang dat de brand zou overslaan naar de flat". Dat bleek uiteindelijk niet het geval. De schade bleef beperkt tot de auto's.De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie houdt rekening met brandstichting. "We gaan de auto's onderzoeken, hopelijk is de oorzaak van de brand nog te achterhalen", aldus politiewoordvoerder Sylvia Sanders.