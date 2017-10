Groenwold kroont zich tot Nederlands kampioen

Groenwold heeft goud te pakken (archieffoto: RTV Drenthe)

JUDO - Larissa Groenwold is de nieuwe Nederlands kampioen tot 78 kilogram. De judoka uit De Punt verzekerde zich dankzij een zege op Karen Stevenson van de titel. Ze won de partij dankzij een houdgreep.

De prille carrière van de 22-jarige Groenwold verloopt crescendo. Ze werd Europees kampioene bij de junioren en maakte zonder problemen de overstap naar de senioren. Groenwold won al verschillende medailles op de European Open, voorheen de Worldcups.

Marit Kamps uit Assen hield een bronzen medaille over aan de klasse +78 kilogram. De titel werd een prooi voor Guusje Steenhuis. In de klasse tot 63 kilogram was er brons voor Michelle Benjamins uit Nieuwlande. Iris Iwema veroverde het goud.