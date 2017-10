Van der Poel klasse apart in Gieten

VELDRIJDEN - Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Superprestige in Gieten gewonnen. Het 22-jarige multitalent reed na een indrukwekkende solo onbedreigd naar de zege.

Van der Poel schoot op Drentse bodem uitstekend uit de startblokken en greep direct een aantal meters op zijn concurrenten. De Belgische wereldkampioen Wout Van Aert beleefde een tegenvallende start, maar gedurende de wedstrijd wist hij toch aan te sluiten bij de koploper. Ook Lars van der Haar, Kevin Pauwels en Laurens Sweeck lieten zich vooraan zien.Na zeven ronden trok Van der Poel opnieuw hard door en deze versnelling bleek beslissend. Zijn achtervolgers kwamen er daarna niet meer aan te pas. Voor Van der Poel is het zijn tweede opeenvolgende winst in Gieten.Van Aert eindigde als tweede, Sweeck werd derde. Daarmee kreeg Gieten hetzelfde podium als in 2016. Van der Haar moest genoegen nemen met de vierde plek.