Roden heeft voldoende aan vroege goal tegen Peize

VOETBAL - Op eigen veld ging Peize in de 2e klasse K onderuit tegen rivaal Roden. Deze derby staat vaak garant voor veel strijd, kansen en doelpunten maar vanmiddag kon vooral de thuisploeg geen vuist maken. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Rene de Vries en lag al na 8 minuten spelen in het net.

De wedstrijd begon met vuurwerk, zowel op als langs het veld. Beide ploegen begonnen scherp aan het duel en kregen enkele mogelijkheden. Selwyn Slotegraaf namens de thuisploeg en Rene de Vries namens de gasten waren elk dicht bij een vroege treffer. De tweede kans voor De Vries was raak voor Roden. In de 8ste minuut van de wedstrijd kon hij na een hoekschop vanaf 5 meter binnen tikken.Peize bleef de aanval zoeken en kwam regelmatig via de vleugels tot aan het strafschopgebied. De grootste kans voor de thuisploeg was voor Loran Vrielink. Na een goede rush van Slotegraaf wist hij een afgemeten voorzet bij Vrielink te brengen. Doelman Kleiker van Roden keepte echter een uitstekende partij en plukte de bal van zijn voet.Vlak voor rust werd Peize ietwat geholpen door de goed fluitende Pals. Deze constateerde een schoppende beweging van Enrico Wardenier en kreeg meteen rood waardoor de gasten de 0-1 voorsprong met 10 man moesten verdedigen in de tweede helft. Daarbij verloor Roden op slag van rust ook nog Vincent van Santen die geblesseerd het veld moest verlaten.Vanaf de aftrap in de tweede helft liet Roden het balbezit aan Peize. De thuisclub miste echter de absolute wil om de gelijkmaker te scoren. Kansen kreeg Peize wel, maar bij nagenoeg alle eindpasses ontbrak het aan scherpte. Een enkele keer moest doelman Kleiker ingrijpen, maar dat was hem wel toevertrouwd waardoor Roden ook zijn tweede duel in winst wist om te zetten zonder tegengoal te incasseren. Peize moet op zoek naar zichzelf want het team staat na 2 duels puntloos onderaan.