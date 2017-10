Vrouw en kinderen gewond bij ongeluk op A28

Drie auto's waren bij het ongeluk betrokken (foto: Persbureau Meter) De snelweg is afgesloten (foto: Persbureau Meter)

VRIES - Bij een ongeluk met drie auto's op de A28 bij Vries zijn aan het eind van de middag een vrouw en twee kinderen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde tussen De Punt en Vries, in de richting van Assen. Volgens getuigen is sprake van een vierde gewonde. Dat kan de politie nog niet bevestigen.



Hoe het met de slachtoffers gaat, is nog niet bekend. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de snelweg afgesloten. De drie auto's raakten total loss. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Op de A28 tussen Haren en Vries stond lange tijd file. Inmiddels is de weg weer vrij.