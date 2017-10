Voetbalclub Gasselternijveen herdenkt overleden jongen

GASSELTERNIJVEEN - Voetbalclub VV Gasselternijveen heeft dit weekend voor alle wedstrijden een minuut stilte gehouden om de 12-jarige jongen uit het dorp die donderdag om het leven kwam te herdenken.

De jongen, die volgens de politie door een ongeluk is overleden, was lid van een jeugdteam van ZVC'14, waar de jeugd van VV Gasselternijveen bij speelt.Volgens bestuurslid Lukas Tammenga van VV Gasselternijveen heeft het overlijden van de jongen grote impact op de club. "We hebben zelfs overwogen om alle wedstrijden af te gelasten, maar op advies van hulpverleners hebben we besloten ze wel door te laten gaan. We hebben hem op gepaste wijze herdacht."Het team waarbij de jongen zelf speelde, heeft niet gespeeld.De 12-jarige jongen werd donderdagmiddag in de bosjes langs de Parachutistenweg gevonden. De politie rondde gisteren het onderzoek naar zijn dood af. Er is vastgesteld dat hij is omgekomen tijdens het spelen. Meer wil de politie niet kwijt.Morgen wordt de jongen herdacht in dorpscentrum De Spil. Ook kunnen inwoners van Gasselternijveen daar dan vanaf 8.30 uur terecht om te praten met medewerkers van een sociaal team van de gemeente Aa en Hunze.