Alcides wint weer, Nieuw Buinen faalt vanaf elf meter

VOETBAL - Alcides heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de eerste klasse F in winst omgezet. De ploeg uit Meppel versloeg thuis LAC Frisia met 2-0.

Alcides verzekerde zich met twee treffers na de pauze van de overwinning. Martin van 't Ende opende de score na ruim een uur spelen vanaf de penaltystip. De bal was op elf meter gelegd na een overtreding op Frank Fokke. Ruim tien minuten voor tijd legde Jermain Wobbes de eindstand vast. Alcides was de competitie begonnen met een 0-5 zege bij FC Assen.In Friesland slikte Nieuw Buinen een 2-1 nederlaag bij GAVC. Sander van Remmen zette de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Tjeerd Andries Andringa maakte na rust de 2-0. Namens Nieuw Buinen scoorde Koen Hateboer. De gasten uit Drenthe lieten vanaf elf meter twee keer de kans op meer succes liggen. Beide pingels werden gestopt door keeper Tijs Spierings. Nieuw Buinen had in de eerste speelronde met 2-1 gewonnen van FVC.Rolder Boys is na twee competitieduels nog puntloos. De hekkensluiter slikte een ruime nederlaag bij FVC: 6-1. Rick van Loon scoorde maar liefst vier keer voor de thuisclub. Mick Reitsma was twee keer trefzeker namens FVC. Janko Dekker nam het enige doelpunt van Rolder Boys voor zijn rekening.Hoogeveen en FC Assen hielden elkaar op een doelpuntloos gelijkspel. Voor de thuisclub is het de tweede remise op rij. Vorige week speelde Hoogeveen met 1-1 gelijk bij Emmen.