Basiskamp Frederiksoord inspiratiebron voor boek

FREDERIKSOORD - Vier weken stonden legertenten beschermd achter een muur van een militair basiskamp in Frederiksoord. Om bezoekers het gevoel te geven dat ze vrijuit kunnen spreken. Morgen wordt het weer afgebroken.

Het idee van het kamp komt van Edwin Stolk . Hij wilde in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid met kunstenaars, deskundigen en dorpsbewoners in gesprek over de verzorgingsstaat. In Frederiksoord werd in de negentiende eeuw aan armen uit Nederland een kans gegeven om een beter bestaan op te bouwen.Grote vraag nu: hoe zorg je in de toekomst dat iedereen in de samenleving meedoet en dat je ergens op terug kan vallen als het even niet gaat. Verschillende deskundigen gingen daarover in discussie met de bewoners van het gebied.Echt storm liep het niet, want de drempel om binnen te lopen bleek te groot. Maar de mensen die wel kwamen, zo'n tweeduizend in vier weken, hebben zoveel input gegeven dat van de uitkomsten een boek geschreven moet worden, volgens Niels van Beek van de organisatie.Gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld zorg, onderwijs en natuur en milieu. Van Beek: "Er zijn prachtige gesprekken geweest. Je ziet dat bij de thema's die we hebben besproken bepaalde dingen steeds terug komen. Bijvoorbeeld kennisdeling. Er is al van alles. Dat moet je koppelen."Is de conclusie dat ze rondom Frederiksoord redelijk ver zijn met hun eigen toekomstige verzorgingsstaat? "Jazeker. Je ziet veel kleine projecten die samen een groot project vormen."