Dijkema weer onderuit in finale EK volleybal

Dijkema grijpt opnieuw naast EK-goud (archieffoto: Henry Koops)

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen heeft met de Nederlandse ploeg naast de Europese titel gegrepen. De finale tegen Servië ging in Bakoe met 3-1 verloren.

Voor Dijkema en Oranje was het de tweede eindstrijd in twee jaar tijd. In 2015 ging Nederland in eigen land in de finale eveneens onderuit. Rusland zegevierde toen met 3-0.



Het duel met Servië ging aanvankelijk gelijk op, maar gedurende de eerste set zag Nederland de tegenstander toch uitlopen: 20-25. In het tweede bedrijf waren de verschillen minder groot, maar opnieuw stond Oranje aan de verkeerde kant van de score: 22-25.



Nederland rechtte de rug in de derde set en won overtuigend met 25-18. Die opleving bleek echter van tijdelijke aard. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verloor de vierde set met 17-25. In de poulefase was Nederland al met 3-0 onderuit gegaan tegen Servië.