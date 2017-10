Buinerveen wacht na anderhalf jaar nog steeds op zege: 1-1 tegen Buinen

VOETBAL - Het had vanmiddag kunnen en achteraf ook moeten gebeuren voor voetbalvereniging Buinerveen, de zondagvijfdeklasser die al sinds 3 april 2016 wacht op een overwinning. Tegen buurman Buinen waren er kansen genoeg, maar werd het uiteindelijk 1-1.

Ga er maar aan staan. In 52 competitieduels en 8 bekerwedstrijden slechts één keer winnen en toch de motivatie houden om wekelijks twee keer te trainen en op zondag vol goede moed negentig minuten lang een wedstrijd te spelen. "Het was echt verschrikkelijk", aldus verdediger Raymond Schipper. "Op een gegeven moment verlies je echt alle plezier in voetballen."Ook trainer Ludie Hulshof bekent dat hij het zwaar heeft gehad. "Zeker in de winterstop van vorig seizoen. Toen dacht ik wel eens 'waar zijn we mee bezig', maar ik ben niet iemand die de club in de steek laat op het moment dat het slecht gaat. Ik ben inmiddels al zoveel jaar trainer van deze vereniging dat ik mezelf wel een echte clubman voel. Afgelopen voorjaar heb met het bestuur om tafel gezeten en hebben we gezamenlijk afgesproken om op zoek te gaan naar nieuwe spelers en dat is gelukt."Belangrijke nieuwelingen in het team van Hulshof zijn doelman Yorin Hoesen, de teruggekeerde aanvaller Mark Middeljans (die ook topscorer aller tijden is bij Buinerveen) en middenvelder Michel Dijksma, die nog niet zo heel lang geleden Oldenzaal verruilde voor Buinerveen en er een Bed & Breakfast opende.Ruim twee jaar geleden liet Hulshof de camera nog toe in de kleedkamer om zijn inmiddels wereldberoemde PIK-peptalk te filmen. Vandaag ging vlak voor de bespreking de kleedkamerdeur dicht. Geen afleiding voor zijn spelers, maar volledige focus op de wedstrijd.Maar die focus bleek er niet echt te zijn in het begin van het duel. De thuisclub was slordig en kwam maar moeilijk onder de druk van Buinen uit. Al in de vijfde minuut sloeg Buinen toe via Durk Vos, die een voorzet van Mark Sikkema binnenliep.Buinerveen herstelde zich niet echt van die vroege tik en kreeg nauwelijks echte kansen. Twee schoten van afstand, beide over, waren de enige wapenfeiten van de blauwhemden in d eerste helft. Aan de andere kant had Michel Vedder de 0-2 op zijn schoen, maar zijn poging werd knap gekeerd door Hoesen.In de tweede helft schudde Buinerveen alles van zich af en zocht de ploeg massaal de aanval. Kansen kwamen er ook en wat voor kansen. Met name Mark Middeljans kreeg twee dotten op de gelijkmaker, maar schoot één keer hopeloos over en zag zijn kopbal gered worden door Buinen-doelman Don Veninga. Een kwartier voor tijd viel dan toch de terechte 1-1. Michel Hebels plaatste de bal fraai achter Veninga.Buinerveen voelde dat er meer in zat en bleef jagen op een treffer, maar echte kansen bleven uit in de slotfase. Buinen was nog wel twee keer dichtbij de winnende goal in de omschakeling, maar een tweede treffer hadden de gasten ook niet echt verdiend.En zo eindigde de burenruzie in 1-1 en baalde spits Mark Middeljans als een stekker. "We hadden op basis van de tweede helft moeten winnen en ja.. ik had het in mijn eentje kunnen beslissen. Maar de zege komt er. Wanneer? Volgende week tegen Roswinkel."