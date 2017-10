In beeld: Superprestige in Gieten

Afzien op een modderig parcours (foto: Kim Stellingwerf)

GIETEN - Het was een pittig parcours voor de deelnemers aan de Superprestige in Gieten vanmiddag. De regen van gisteren had het parcours van de veldrit behoorlijk modderig gemaakt.





Fotograaf Kim Stellingwerf ging ook het veld in. Ze maakte wedstrijd- en sfeerfoto's. Bekijk ze hieronder.



In de stralende zon zag een flink aantal toeschouwers Jens Dekker uit Fluitenberg de beloftenwedstrijd winnen. Bij de dames schreef Maud Kaptheijns de zege op haar naam. Mathieu van der Poel won, net als vorig jaar, de wedstrijd bij de mannen.Fotograaf Kim Stellingwerf ging ook het veld in. Ze maakte wedstrijd- en sfeerfoto's. Bekijk ze hieronder.