Beilenaar met chemicaliën aangehouden in Brabant

De man had spullen bij zich voor de productie van drugs (foto: archief RTV Drenthe)

NUENEN - Een 36-jarige man uit Beilen is afgelopen nacht aangehouden bij een verkeerscontrole in het Noord-Brabantse Nuenen.

De man was onderweg van Eindhoven naar Helmond toen hij werd gecontroleerd. In zijn auto vond de politie een jerrycan en meerdere flessen met vermoedelijk chemicaliën. Er wordt rekening mee gehouden dat de spullen gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Daar wordt verder onderzoek naar de gedaan.



De Beilenaar zit vast en zijn auto is in beslag genomen. Tijdens de verkeerscontrole werden ook twee Brabanders opgepakt in verband met drugsdelicten.