Minister biedt excuses aan nabestaanden omgekomen Mali-militairen aan

ASSEN/DEN HAAG - Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen voor de gebeurtenissen in Mali.

De twee militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen overleden vorig jaar bij een ongeluk met een mortiergranaat. Een derde militair raakte zwaargewond.Afgelopen donderdag presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een vernietigend rapport over de gebeurtenissen. De mortier kwam uit een partij granaten die niet aan de veiligheidseisen voldeden en afgekeurd hadden moeten worden. Adviezen daarover van een deskundige bleek defensie meerdere keren te hebben genegeerd.Hennis nam na het verschijnen van het rapport vrijdagavond contact op met de nabestaanden, meldt RTV Noord . "Ze heeft gezegd dat het haar verschrikkelijk spijt dat het allemaal zo gelopen is. Laat ik het zo stellen: ze heeft haar menselijke kant getoond, maar dat verandert niets aan hoe wij erover denken. We blijven bij wat we hebben gezegd", laat Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving weten.De nabestaanden hebben advocaat Michael Ruperti in de arm genomen. Ze overwegen een rechtszaak tegen Defensie aan te spannen. Ze vinden de gemaakte fouten onvergeeflijk.Hennis' positie als minister van Defensie lijkt wankel geworden na het vernietigende rapport van de OVV. De kamer debatteert dinsdag over de kwestie. Daarna maakt Hennis voor zichzelf de balans op, liet ze vrijdag weten.