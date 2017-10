Soppe wint ook tweede race in Assen

MOTORSPORT - Walid Soppe uit Coevorden heeft ook de tweede race van het weekend van het Noord-Europese Kampioenschap winnend afgesloten.

Gisteren stond de 17-jarige coureur in Assen al op de hoogste podiumplaats . De Drentse hoofdstad was dit weekend strijdtoneel voor de British Superbikes.Soppe ging gelijktijdig van start met het Britse Moto3-kampioenschap, maar reed zijn eigen race. De tiener eindigdeals derde, maar was de allersnelste in zijn eigen - Noord-Europese - klasse. Zo schreef Soppe de twaalfde en laatste race op zijn naam.Door het sterke optreden op het TT Circuit klom de Drent twee plaatsen in het algemeen klassement. Alleen zijn teamgenoot Tim Georgi vergaarde in het Noord-Europese Kampioenschap meer punten.Doordat de coureur uit Coevorden in het eindklassement al zijn landgenoten achter zich liet, mag Soppe zich officieel Nederlands Kampioen Moto3 noemen.